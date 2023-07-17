أوسوريو: الزمالك يلعب مثل مانشستر سيتى.. ومباراة القمة ليست بىقوة الكلاسيكو

بعث خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برسائل شديدة اللهجة خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو.

وكان الزمالك قد تعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بدايةً من اليوم الفريق سيحصل على راحة لمدة 5 أيام، ومن فضلكم لا أريد أن اتلقى أي اتصالات منكم طوال فترة الراحة، ولا يوجد فيكم أي صحفي صديق لي حتى يتصل بي كثيرا وبشكل متكرر، ولذلك الآن فرصتكم لمعرفة أي شيء وأنا جاهز للإجابة على جميع الأسئلة".

وأضاف: "أطالب الجماهير بمساندة المدربين المصريين في الجهاز الفني الخاص بي، ولو كانت هناك مشكلة فالمواجهة معي فقد وصلت رسائل غير جيدة لهم عقب مباراة الأهلي".

وتابع: "مباراة الأهلي والزمالك قمة كبيرة في مصر فقط لكنها ليست مثل الكلاسيكو أو ديربي بوكا جونيورز في الأرجنتين، أحترم ذلك لكن الكرة المصرية في آخر 30 عاما لا تُقارن بما تحدثنا عنه. نحن نلعب كرة حديثة مثل مانشستر سيتي".

وأردف: "في 6 مباريات من أصل 13 مباراة كنا متقدمين بثلاثية دون رد وحققنا الفوز وفي 3 مباريات تقدمنا بهدف وحققنا الفوز في مباراة منها".

وفسر: " ما أريد قوله إنه في الدوري المصري، فريق واحد فقط هو الذي حقق الفوز وهو الأهلي سواء كان الانتصار من ركلة ثابتة أو عن طريق التحول الهجومي".

وشدد "الزمالك يلعب كرة هجومية ومن أجل تمرير الكرة سواء أحب الجمهور ذلك أم لا، وهذه طريقتنا التي فزنا بها في 9 مباريات".

وأتم: "أؤكد مجددا أن الزمالك يحتاج إلى قلب دفاع يلعب بقدمه اليسرى وهذا اللاعب لا يوجد منه في الكرة المصرية بالكامل ولا حتى منتخب مصر".