ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| نسرين طافش تعلن طلاقها وأغلى 5 لاعبين بقمة الأهلي والزمالك

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

رسميًا.. نسرين طافش تُعلن طلاقها من شريف شرقاوى

نسرين وشريف

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش طلاقها رسميًا من زوجها طبيب الأسنان شريف شرقاوي، وذلك بعد 3 أشهر فقط من عودتهما بعد إعلان انفصالها عقب فترة قصيرة من الزواج.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

"البعبع" لـ أمير كرارة فى المركز الثانى بإيرادات تقترب من 35 مليونًا

البعبع

يحتل فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة، المركز الثاني في سباق إيرادات شباك التذاكر لأفلام عيد الأضحى.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

بالأسماء.. أغلى 5 لاعبين في القمة 126 بين الأهلي والزمالك

الاهلى والزمالك

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، مباراة القمة التي ستجمع الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري الممتاز، والمؤجلة من الجولة الواحدة والعشرين.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط  هنا

انخفاض كبير فى الدولار يدفع الذهب لأعلى مستوى خلال شهر

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية لأعلى مستوى منذ شهر، وذلك بعد أن شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تراجعًا واضحًا.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط  هنا

وزير التعليم: سيتاح للطلاب فى التظلمات الاطلاع على كراسة الأسئلة و"البابل شيت"

طلاب

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه حريص على حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أنه سيتاح للطلاب خلال التظلمات؛ الاطلاع على كراسة الأسئلة والبابل شيت.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط  هنا

لا نخش أحدًا مهما كانت بطولاته.. أسرار "ليلة القمة" فى معسكر الزمالك

الفريق الأول لكرة

‏حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسات فردية خاصة مع اللاعبين خلال المعسكر المغلق استعدادًا لمباراة القمة المقبلة أمام النادي الأهلي.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط  هنا

البعبع أمير كرارة الدولار الذهب أسعار الذهب وزير التعليم التظلمات رضا حجازي الزمالك

الأكثر قراءة

رصاصة "ماكس" هشمت جمجمة "مكاوي".. حكاية "الجنازة المهيبة" في كرداسة

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

بالأسماء.. أغلى 5 لاعبين في القمة 126 بين الأهلي والزمالك

فريسة العشق.. "منة" سقطت في شباك سائق توك توك حول حياتها لجحيم

تصور عاجل من الرئيس السيسى لحل الأزمة السودانية

تشييع جثمان والد مروان عطية فى البحيرة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى