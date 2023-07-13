لو فاتك التريند| نسرين طافش تعلن طلاقها وأغلى 5 لاعبين بقمة الأهلي والزمالك

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

رسميًا.. نسرين طافش تُعلن طلاقها من شريف شرقاوى

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش طلاقها رسميًا من زوجها طبيب الأسنان شريف شرقاوي، وذلك بعد 3 أشهر فقط من عودتهما بعد إعلان انفصالها عقب فترة قصيرة من الزواج.

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"البعبع" لـ أمير كرارة فى المركز الثانى بإيرادات تقترب من 35 مليونًا

يحتل فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة، المركز الثاني في سباق إيرادات شباك التذاكر لأفلام عيد الأضحى.

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بالأسماء.. أغلى 5 لاعبين في القمة 126 بين الأهلي والزمالك

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، مباراة القمة التي ستجمع الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري الممتاز، والمؤجلة من الجولة الواحدة والعشرين.

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انخفاض كبير فى الدولار يدفع الذهب لأعلى مستوى خلال شهر

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية لأعلى مستوى منذ شهر، وذلك بعد أن شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تراجعًا واضحًا.

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وزير التعليم: سيتاح للطلاب فى التظلمات الاطلاع على كراسة الأسئلة و"البابل شيت"

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه حريص على حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أنه سيتاح للطلاب خلال التظلمات؛ الاطلاع على كراسة الأسئلة والبابل شيت.

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لا نخش أحدًا مهما كانت بطولاته.. أسرار "ليلة القمة" فى معسكر الزمالك

‏حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسات فردية خاصة مع اللاعبين خلال المعسكر المغلق استعدادًا لمباراة القمة المقبلة أمام النادي الأهلي.

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