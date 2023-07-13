انخفاض كبير فى الدولار يدفع الذهب لأعلى مستوى خلال شهر

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية لأعلى مستوى منذ شهر، وذلك بعد أن شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تراجعًا واضحًا وزادت الآمال أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف قريبًا عن تشديد السياسة النقدية.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل أعلى مستوياته منذ شهر عند 1963 دولار للأونصة مرتفعًا بنسبة 0.2% ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1959 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب أمس بأعلى معدل منذ بداية شهر مايو، حيث اخترق الذهب منطقة المقاومة 1930 - 1940 دولار للأونصة، كما نجح في الإغلاق فوق مستوى المقاومة 1950 دولارًا للأونصة، مسجلًا ارتفاعًا خلال تداولات الأمس بنسبة 1.3%.

وشهد مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا أقل من المتوقع خلال شهر يونيو، وسجل أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين في ظل استمرار معدلات التضخم في التراجع، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري 4.8% من القراءة السابقة 5.3%.

البيانات زادت من التوقعات أن الفيدرالي الأمريكي قد لا يحتاج سوى رفع واحد للفائدة خلال النصف الثاني من العام، وهو ما تم تسعيره بالفعل في الأسواق باحتمال أكثر من 92% برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو الجاري.

تسبب هذا في عمليات بيع مفتوح على الدولار الأمريكي الذي انهار خلال تداولات الأمس وفقًا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، فقد سجل المؤشر انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف أبريل 2022.

مؤشر الدولار انخفض للجلسة السادسة على التوالي ليهبط بنسبة 3% ويحاول حاليًا كسر مستوى الدعم عند 100 نقطة الذي يفتح الباب لمزيد من الهبوط في مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بحسب تحليل جولد بيليون.

جدير بالذكر أن ضعف الدولار كان العامل الأول وراء ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلة تسعر بالدولار، وقد عمل هذا على تراجع الإقبال على السندات الحكومية في مقابل زيادة في الإقبال على أسواق الأسهم والسلع ومنها الذهب.

تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات لليوم الرابع على التوالي لتنخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 6.3% وتسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 10 جلسات عند 3.813%، بينما انخفض العائد على السندات لأجل عامين الأكثر تأثرًا بتوقعات الفائدة بنسبة 5.9% منذ بداية الأسبوع لتسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع عند 4.647%.

ضعف العائد على السندات الحكومية يزيد من جاذبية الذهب للاستثمار وهو ما يتضح من الزخم الذي يشهده الذهب في الصعود هذا الأسبوع مستغلًا بيانات التضخم الأمريكية التي دفعت الدولار إلى الهبوط الحاد.

وتنتظر الأسواق اليوم المزيد من البيانات عن الاقتصاد الأمريكي، حيث يتم الإعلان اليوم عن مؤشر أسعار المنتجين عن شهر يونيو، وهو المؤشر الذي يقيس التضخم من وجهة نظر الشركات والمنتجين، بالإضافة إلى بيانات أعداد المتقدمين لملء طلبات إعانات البطالة الأسبوعية.

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسواق الذهب المحلي تداولات هادئة وتذبذبًا في نطاق ضيق على عكس المتوقع خاصة بعد الارتفاع الحاد في أسعار الذهب في السوق العالمية، الأمر الذي يظهر تعطلًا جديدًا في توافق التسعير المحلي مع العالمي لأسباب محلية.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم الخميس 2200 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2195 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17600 جنيه، وفق جولد بيليون.

يوم أمس ارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى عند 2205 جنيهات للجرام قبل أن يعود إلى التراجع ويغلق عند المستوى 2190 جنيهًا للجرام ليسجل ارتفاعًا بمقدار 15 جنيهًا تقريبًا عند الإغلاق. وذلك على الرغم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية بما يقارب 25 دولارًا، وهو ما يدل على توقف ارتباط التسعير العالمي بالمحلي من جديد ولكن هذه المرة نجد أن التسعير المحلي أقل من العالمي.

السبب الرئيسي وراء هذا هو التطورات الحالية التي تشهدها الأسواق المحلية والتي أثرت بشكل مباشر على أسواق الذهب، حيث تم الإعلان خلال مؤتمر صحفي للحكومة المصرية عن نتائج برنامج الطروحات الحكومي، حيث استطاعت الحكومة توفير 1.9 مليار دولار منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري.

وتم الإعلان عن عدد من الصفقات الحالية والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، وأظهر توجه الحكومة إلى زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاث القادمة ليصبح إجمالي الدخل الحكومي 191 مليار دولار خلال عام 2026 القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الزيادة المستهدفة في الدخل الحكومي سيتم تحقيقها من خلال زيادة إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج بنسبة 10% سنويًا إلى جانب زيادة إيرادات قطاع الصادرات والقطاع السياحي بنسبة 20%.

ساعد هذا على تهدئة الأسواق بشكل كبير وتراجع مؤشر الخوف من كون الحكومة تعمل بشكل جاد على توفير السيولة الدولارية اللازمة للبلاد، وهو الأمر الذي تسبب في هدوء المشاركين في الأسواق.

حتى الآن الطلب يظل ضعيفًا على الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي يدفع سعر صرف الدولار إلى التداول عند مستويات متراجعة، وهو ما يقلل من ارتفاع أسعار الذهب محليًا والذي يعتمد في تسعيره على الدولار.

بالإضافة إلى هذا نجد أن العامل الثاني في تسعير الذهب المحلي، وهو الطلب الذي يجد تراجعًا خلال الفترة الأخيرة بسبب ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق بالإضافة إلى زيادة المعروض المحلي من الذهب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك ورسوم.

يتبقى للذهب العامل الأخير في التسعير وهو السعر العالمي والذي يشهد طفرة خلال هذا الأسبوع، ونجد أن ارتفاع السعر العالمي قد أعاد سعر الذهب المحلي اليوم إلى محاولة اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام من جديد.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهدت أسعار الذهب الفورية يوم أمس صعودًا قويًا يصحبه زخم ساعد على اختراق عدد من مستويات المقاومة الهام، ووصل بالسعر للإغلاق فوق المستوى 1950 دولارًا للأونصة الأمر الذي يزيد من فرص الارتفاع خلال الفترة القادمة وعودة الاتجاه الصاعد إلى السيطرة على تحركات الذهب.

اخترق الذهب منطقة المقاومة 1930 - 1940 دولارًا للأونصة وشهد إغلاقًا يوميًا فوقها والآن يتداول عند مستويات 1960 دولارًا للأونصة، ليواجه منطقة مقاومة جديدة عند 1970 - 1980 دولارًا للأونصة، ولكن في حالة نجاح الذهب في الإغلاق الأسبوعي فوق المستوى 1950 دولارًا للأونصة سيسهل هذا من عمليات اختراق منطقة المقاومة التي تفتح الباب للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

بالنسبة لأسعار الذهب المحلية فنجد أن الأسعار تحاول اليوم اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 من جديد، وهو المستوى الذي أجبر الأسعار على التراجع خلال الفترة الأخيرة وحد من زخم الصعود.

جدير بالذكر أن نجاح الأسعار في الاختراق لمستوى 2200 جنيه للجرام والإغلاق فوقه سيساعد على استمرار الصعود في أسعار الذهب واستهداف مناطق المستوى 2220 ومن بعده المستوى 2250 جنيهًا للجرام.