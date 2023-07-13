رسميًا.. نسرين طافش تُعلن طلاقها من شريف شرقاوى

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش طلاقها رسميًا من زوجها طبيب الأسنان شريف شرقاوي، وذلك بعد 3 أشهر فقط من عودتهما بعد إعلان انفصالها عقب فترة قصيرة من الزواج.



وكتبت "طافش"، عبر خاصية "ستوري" على حسابها على "إنستجرام": "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية".

وقبل فترة تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش مؤشرات البحث "جوجل"، بعد أن كشفت عن العديد من أسرار حياتها الشخصية، خلال برنامج "Podcast with Nayl"، عبر منصة "يوتيوب".

وتحدثت نسرين طافش عن حياتها الشخصية وعلاقتها بالراحل الدكتور إبراهيم الفقي، وشغفها في تعلم التنمية البشرية، موضحة أنها بدأت منذ 12 عامًا دراسة التنمية الذاتية مع الراحل إبراهيم الفقي، وحصلت على دورة مدرب محترف ومعتمد بالتنمية الذاتية.

وتابعت نسرين طافش أنها لا تعمل في مجال التنمية الذاتية وتدرس هذا المجال لأنه شغفها، لافتة إلى أنه بعد ذلك تعاملت مع الدكتور أحمد عمار، وصلاح راشد، في ذات الشأن، مؤكدة حبها للتعلم لآخر لحظة في عمرها، مرددة: "لا يوجد شيء ثابت.. والثابت هو التغيير".