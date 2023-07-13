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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"البعبع" لـ أمير كرارة في المركز الثاني بإيرادات تقترب من 35 مليونًا

البعبع
البعبع

يحتل فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة، في المركز الثاني، في سباق إيرادات شباك التذاكر، لأفلام عيد الأضحى.

وحقق الفيلم أمس إيرادات بقيمة 654,412 جنيهًا لتصل كل غيرادات الفيلم حتى اليوم إلى 34 مليونًا و450 ألف جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية في الفترة التي عرض فيها الفيلم.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي، الطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم "البعبع" بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذي عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، وخلال الأيام المقبلة يبدأ أمير كرارة تصوير مسلسل جديد، كما تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل رمضاني للموسم المقبل.

البعبع فيلم البعبع لفنان امير كرارة موسم أفلام عيد الأضحى الأضحى

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