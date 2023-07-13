وزير التعليم: سيتاح للطلاب فى التظلمات الاطلاع على كراسة الأسئلة و"البابل شيت"

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه حريص على حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أنه سيتاح للطلاب خلال التظلمات؛ الاطلاع على كراسة الأسئلة والبابل شيت.

وأضاف الوزير أن الوزارة بذلت أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة، لخدمة أبنائها الطلاب، حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الامتحانات هذا العام من خلال سحب الامتحان من بنوك الأسئلة، على أن تتم مراجعتها من قبل 10 خبراء لمراجعتها وتنظيمها واعتمادها.

كما أشار الوزير خلال لقائه بغرف العمليات، إلى أن مؤشرات تصحيح مادة الكيمياء جيدة، لافتًا إلى أن تصحيح 260 ألف ورقة أي ما يعادل نصف أوراق إجابة الامتحان، أظهر حصول عدد 1000 طالب على الدرجة النهائية، و5000 طالب حصل على 95% فأكثر، وأن هذه النتائج مبشرة جدًا، وأن كل طالب سيأخذ حقه.

واختتم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول)، حيث قام بزيارة محافظة الجيزة؛ وكان في استقباله لدى وصوله، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازي، في مستهل زيارته، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لمتابعة سير الامتحانات فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

واطمأن الوزير على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، من خلال مديرى المديريات التعليمية.