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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالأسماء.. أغلى 5 لاعبين في القمة 126 بين الأهلي والزمالك

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، مباراة القمة التي ستجمع الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري الممتاز، والمؤجلة من الجولة الواحدة والعشرين.

ولغة الأرقام تظهر بشكل كبير في لقاءات القمة، ومن بين ما يجري الحديث عنه، القيمة التسويقية للاعبين في الأهلى والزمالك.

وتستعرض “الدستور”، في السطور التالية، القيمة التسويقية لأغلى 5 لاعبين في المارد الأحمر والفارس الأبيض. 

القيمة التسويقية للاهلى والزمالك قبل مباراة القمة 126

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الشهير والمتخصص بالقيم التسويقية للفرق والمنتخبات واللاعبين، فتبلغ القيمة التسويقية للاهلى 29.6 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.83 مليون يورو.

أغلى 5 لاعبين في قائمة القطبين بمباراة القمة 126

يعد أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك أغلى لاعبى الفريقين من الناحية التسويقية، حيث تبلغ القيمة التسويقية لزيزو 5 ملايين يورو، فيما يعد المالي أليو ديانج أغلى لاعب من الناحية التسويقية في الأهلى بـ 4.5 مليون يورو.

 أغلى 5 لاعبين فى قائمة الاهلى والزمالك

أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك بـ 5 ملايين يورو

المالى أليو ديانج لاعب وسط الاهلى 4.5 مليون يورو 

محمد عبدالمنعم مدافع الاهلى بـ3 ملايين يورو 

محمد الشناوى حارس مرمى الاهلى ب2.5 مليون يورو

محمد شريف مهاجم الاهلى بـ1.8 مليون يورو

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