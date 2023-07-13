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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لا نخشى أحدا مهما كانت بطولاته.. أسرار "ليلة القمة" في معسكر الزمالك

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

‏حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسات فردية خاصة مع اللاعبين خلال المعسكر المغلق استعداد لمباراة القمة القادمة أمام النادي الأهلي والمؤجلة من الأسبوع 31 للدوري الممتاز لكرة القدم، والمقرر إقامتها اليوم الخميس.

‏وحرص مدحت عبد الهادي، المدرب العام للزمالك، وعبد الواحد السيد، مدير الكرة، ومحمد عبد المنصف وأحمد مجدي، المدربين، على عقد جلسات فردية مع بعض اللاعبين خاصة مجموعة الناشئين الصاعدين الذين يشاركون لأول مرة في مباريات القمة، وأيضا بعض اللاعبين الجدد، من أجل رفع الروح المعنوية وأعطاهم الثقة والخبرات قبل مباراة القمة وبث الثقة في نفوسهم.

وأكد أعضاء الجهاز الفني للاعبين أن فريق الزمالك ناد كبير وعريق وطوال تاريخه يلعب على تحقيق الانتصارات والبطولات ولا يخشى أي فريق مهما كانت انتصاراته وبطولاته.

‏وعقد شيكابالا قائد وكابتن فريق الزمالك وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو جلسات خاصة مع اللاعبين في غرفتهم المغلقة من اجل اعطاءهم الخبرات واكتسابهم الثقة قبل المباراة وخاصة اللاعبين الصاعدين الواعدين.

‏وطالبو من زملائهم بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز على النادي الأهلي من أجل إسعاد جماهير الزمالك التي تعتبر أن الفوز على الأهلي بمثابة بطولة خاصة في حدا ذاتها بعيدا عن موقف الفريقين في جدول الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس، قد أعلن عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدا الخميس باستاد القاهرة  في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري  - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

 

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