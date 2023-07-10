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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن قبول رياض الأطفال 2023 بالمحافظات

رياض الأطفال
رياض الأطفال

توفر وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن قبول رياض الأطفال، حيث توفر كل مديرية تعليم نتيجة قبول رياض الأطفال بعد أن انتهت مرحلة التقديم الأون لاين والتي حددتها الوزارة في الفترة من أول يونيو حتى نهايته، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن قبول رياض الأطفال  بالمحافظات.

رابط الاستعلام عن قبول رياض الاطفال 2023

توفر مديريات التربية والتعليم في المحافظات رابط  الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال  فور إعلانها من المحافظات ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن قبول رياض الأطفال من خلال الروابط التالية: 

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي

الاستعلام عن قبول رياض الأطفال 2023-2024.. تفاصيل

رابط الاستعلام عن قبول رياض الأطفال بالإسكندرية : يمكن لأبناء محافظة الإسكندرية الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال من خلال الضغط على الرابط التالي https://kg-alex.com/ ، ثم قم بكتابة الرقم القومي للطفل، اضغط على زر البحث أو استعلام.

رابط الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال القاهرة : http://eduserv.cairo.gov.eg/

رابط الاستعلام عن قبول رياض الأطفال الجيزة : https://www.gizaedu.net/

 

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض أطفال 2023

ما زالت بعض المحافظات مستمرة في قبول أوراق تقديم رياض الأطفال ومنها محافظة القاهرة حيث تستمر حتى 15 يوليو الجاري ، وبعد غلق باب التقديم وظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال ، يتم تجهيز ملف جديد للطلاب لتقديمه ورقيًا في المدارس ويضم التالي: 

شهادة ميلاد حديثة للطفل وصور منها، صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم، 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6، وصل (مياه أو كهربا) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع، ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها، حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم، في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات، حافظة بلاستيك.

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