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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الاستعلام عن قبول رياض الأطفال 2023-2024.. تفاصيل

رياض الأطفال
رياض الأطفال

زاد البحث عن الاستعلام عن قبول رياض الأطفال 2023-2024 عقب انتهاء مدة التقديم التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم في المدارس الحكومية العام الدراسي المقبل يوم 30 يونيو الماضي حيث تم إغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم.

رابط الاستعلام عن قبول رياض الأطفال 2023-2024

يمكن أولياء أمور الأطفال من سن 4 - 6 سنوات الراغبين في إلحاق أبنائهم بالدراسة الحكومية الاستعلام عن موقف طلبهم حيث تم فحص كافة طلبات التقديم في كافة محافظات الجمهورية للتأكد من توافر الشروط والضوابط في الأطفال المتقدمين الخاصة بالسن و الموقع الجغرافي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).

ويتم التفضيل بين الطلاب وفقا للشروط المستوفاة والتي تحكمها ضوابط التقديم في كافة محافظات الجمهورية حيث يعد التقديم الإلكتروني وسيلة الشفافية في الاختيار وتوافر أماكن للطلاب إذا توافر فيهم المعايير اللازمة والتي تم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

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رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023

خطوات الاستعلام عن تقديمات kg1 

يمكن الاستعلام عن نتائج طلبات تقديم الطلاب الجدد في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2023 - 2024 من خلال الموقع الإلكتروني وإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط  (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن طلبات التقديم للطلاب الجدد من القائمة الرئيسية للموقع.
  • إدخال كافة بيانات الطالب المراد إلحاقه بالتعليم.
  • تحديد نوع التعليم ( حكومي، تجريبي).
  • تسجيل الرقم القومي للطالب.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور نتيجة الطلب ( قبول، أرجاء، رفض مع ذكر السبب).

ويمكن لولي الأمر المقبول طلب إلحاق ابنه بالمدارس الحكومية تجهيز الأوراق اللازمة للتقديم في المدرسة وحضور اختبارات القبول التي تعدها المدارس للطلاب الجدد.

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موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس 2023

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التعليم: 19 مدرسة للمتفوقين فى 18 محافظة.. ووصل عدد المدارس الدولية لـ20 مدرسة

موعد التقديم في المدارس الحكومية لطلاب رياض الأطفال 2023

عقب الاستعلام عن قبول رياض الأطفال 2023-2024 يمكن تقديم أوراق الطلاب في المدارس المرشحين لها، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل حيث يتم عمل اختبارات قدرات للأطفال لتحديد مستواهم التعليمي ومدى قبيلتهم للدراسة المواد في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل من عدمه.

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رابط رياض الأطفال بالتعليم الأزهري 2023

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