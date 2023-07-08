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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم: 19 مدرسة للمتفوقين في 18 محافظة.. ووصل عدد المدارس الدولية ل 20 مدرسة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه عن مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، فهي عبارة عن مدارس ثانوية حكومية، تطبق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، ويتاح الالتحاق بها للطلاب المتفوقين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية و تم إنشاء تسعة مدارس للمتفوقين بداية من عام 2014 ليرتفع عدد مدارس المتفوقين إلى (11) مدرسة بالعام (2017/2018)، و في العام الدراسي 2018/2019 تم افتتاح عدد (3) مدارس ليصل إجمالي المحافظات المدارس إلى (14) مدرسة موزعة على عدد (14) محافظة، كنطما وصل عدد مدارس المتفوقين عام 2022/2023 إلى (19) مدرسة، في عدد (18) محافظة، ومن المستهدف خلال الفترة القادمة زيادة عدد مدارس المتفوقين لتصبح هناك مدرسة واحدة على الأقل بكل محافظة من محافظات الجمهورية.

أما المدارس الدولية الحكومية، أشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أنها  مدارس حكومية دولية ذات جودة عالية تلبي احتياج الأسر ذات الدخل المتوسط، و تدار عن طريق الوزارة بالشراكة مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة، ووصل عدد المدارس الرسمية الدولية (20) مدرسة.

وتحدث التقرير عن المشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، موضحا أنها مدارس يتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تمنح الدولة عددًا من المستثمرين قطع أراضٍ بنظام حق الانتفاع لمدة (30) عامًا، وذلك لبناء مدارس وصيانتها وتشغيلها بمستوى خدمة تعليمية متميزة وبمصروفات محددة تحت إشراف الوزارة، و انطلقت المرحلة الأولى من المشروع في يناير 2016، وعدد المدارس المقامة بالمشاركة مع القطاع الخاص PPP (16) مدرسة سمى لغات في عدد (7) محافظات هي: القاهرة – الجيزة – القليوبية - الشرقية – الغربية – المنوفية – دمياط)، وطرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل (1000) مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

-وذكر التقرير أنه تم البدء في إجراءات طرح عدد (56) قطعة أرض واستكمال إجراءات التأهيل المسبق، وإجراءات التعاقد مع الجهات التي تسفر عنها المناقصات، و التنسيق مع المدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل المصرية الدولية لتضمينها ضمن مدارس الطرح الثاني من مدارس الشراكة، وذلك في ضوء التكليف الصادر للوزارة بتخصيص نسبة (10%) من المدارس المستهدف إنشاؤها خلال الفترة القادمة للعمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء طرح عدد (28) مركز تدريبي على حرف التشييد والبناء لتحويلهم لمدارس تكنولوجيا تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن المدارس الرسمية للغات هى مدارس رسمية تقدم نفس الخدمة التعليمية المقدمة بالمدارس الخاصة لغات بتكلفة أقل بكثير، ووصل عدد المدارس حالياً: 1138 مدرسة رسمية لغات + 119 مدرسة رسمية متميزة + 8 مدارس رسمية متميزة لغات (لغة أولى فرنسية)، وتشتمل كل مدرسة من هذه المدرسة على المراحل الأربعة للتعليم قبل الجامعي: رياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي العام، و إجمالي عدد المدارس (مراحل): (3389) مدرسة تشمل (30344) فصلًا، بها عدد (1,393772) مليون طالب وطالبة، منها (11) مدرسة تعليم فني صناعي بها عدد 3321 طالب، ومدرسة ثانوي فني فندقي بها عدد (472) طالبًا، إجمالي عدد المعلمين المعينين ومتعاقدين (48,514) معلم ومعلمة.

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