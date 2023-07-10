تعلن بوابة التعليم الاساسي عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي للطلاب من سكان محافظة القاهرة ، كما توفرها مواقع الإدارات التابعة لمحافظة القاهرة ، وسيتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بعد الانتهاء من مرحلة تقديم رياض الأطفال والتي تم مدها 15 يوميًا إضافية، وتعرض الدستور بالخطوات كيفية الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي.

بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال

يستطيع أولياء الأمور الراغبين في الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي للطفل والموجود بشهادة ميلاده من خلال الدخول عبر رابط بوابة التعليم الأساسي أو الضغط على الرابط التالي: من هنا.

ثم كتابة الرقم القومي للطفل وتظهر حينها نتيجة تنسيق رياض الأطفال عقب إعلانها.

تقديم رياض الأطفال 2023 القاهرة

مدت محافظة القاهرة فترة تقديم رياض الأطفال 15 يومًا والتي كانت من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو الماضي ، وتم مدها إلى 15 يوليو الجاري ، ويمكن تقديم رياض الأطفال من خلال زيارة الرابط السابق ، ثم الضغط على ايقونة استمارة تقديم رياض الأطفال ، وملأ البيانات الموجودة بها كاملة ومنها «اسم الطفل بالكامل - الرقم القومي لولي الأمر - الرقم القومي للطفل- النوع- تاريخ الميلاد- محافظة الاقامة- المحمول - رغبات المدارس- الإدارة – المدرسة.

وبعد ذلك قم بطباعة استمارة التقديم بعد الانتهاء من تسجيل البيانات،وإذا رغبت في إجراء أى تعديل أو تصحيح البيانات المسجلة فهناك أيقونة مخصصة لذلك وتكون متاحة طوال فترة التقديم عن طريق زر تعديل الاستمارة.

ونوهت المحافظة من خلال بوابة التعليم الأساسي لـ تقديم رياض الأطفال أن المدارس المتميزة غير مرتبطة بمحل السكن، أما المدارس التجريبية الرسمية يجب أن تكون داخل المربع السكني طبقا لبيانات ولي الأمر، ويوجد اختيار واحد فقط، إما متميز أو تجريبي رسمي.

ولا تستقبل المدارس ل اي ملفات ورقية من ولي الامر اثناء فترة التسجيل علي الموقع وحتي إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقبول، واذا تم القبول على الموقع لابد من طبع استمارة اتمام التسجيل لحين تقديمها الى المدرسة مع المستندات المطلوبة، ودفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

ويتم دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة فى مدة 15 يوم ولا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.