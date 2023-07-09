تنسيق التمريض 2023 محافظة المنوفية وشروط الالتحاق

حددت الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمنوفية تنسيق التمريض 2023 محافظة المنوفية، والتي تستلزم أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية من محافظة المنوفية أو يكون ولي أمره من سكان المحافظة ، كما حددت الهيئة شروط الالتحاق كاملة و شروط القبول ، وتعرضها الدستور كاملة مع تنسيق التمريض 2023 المنوفية في التقرير التالي:

تنسيق التمريض 2023 محافظة المنوفية

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمنوفية عن تنسيق التمريض المنوفية، ووفق البيان الصادر منها يكون تنسيق التمريض 2023 محافظة المنوفية عند 250 درجة ويلتزم في القبول بالمجاميع الأعلى أولًا ثم اجتياز اختبارات القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصية والكشف الطبي .

شروط الالتحاق بمدرسة التمريض 2023

بدأ تقديم التمريض في 4 يوليو الماضي ويستمر حتى 19 يوليو المقبل وفق شروط الالتحاق التي حددتها وزارة الصحة .

ووفق البيان الصادر من وزارة الصحة والسكان للالتحاق بمدرسة التمريض للعام الدراسي 2023-2024 تفرغ الطالب للدراسة، بموجب إقرار منه بذلك مصدق عليه من ولي أمره، كما يشترط اجتياز عدد من الاختبارات التي تشمل مستوى اللغة العربية، والإنجليزية، والتعامل مع الحاسب الألى، لافتاً أن درجات القبول لا تقل عن 70% لكل مادة منهم، بالإضافة إلى اجتياز كشف الهيئة (الاختبار النفسي، قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل ، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، التناسق بين الوزن والطول).

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار عن الشروط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها فى نفس العام مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة، حيث تتم إجراءات التنسيق والقبول بكل مركز إداري على حدة، وذلك حرصاً على توطين كل طالب بمحافظته ولا يقبل طلاب من خارج المحافظة، مع عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة والتي لا تزيد فى الفصل الواحد (25 إلى 30) طالبا.

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