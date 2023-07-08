نقدم لكم مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-7-2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية الذي يحدد مواعيد الصلوات الخمس والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد المعتمدة التابعة إليها في كافة المحافظات.



مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-7-2023 فى مصر

يمكن للقراء متابعة مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-7-2023 في كافة محافظات مصر من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور يوميا في العديد من مجالات الحياة المختلفة والتي يتابعها الملايين من المواطنين وهى كما يلي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:15 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:00 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:36 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:00 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:32 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة شمال سيناء

صلاة الفجر الساعة 4:04 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:27 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:51 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:24 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة دمياط

صلاة الفجر الساعة 4:07 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:37 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:01 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:35 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:25 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:16 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:55 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:19 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:53 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر الساعة 4:26 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:54 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:54 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:45 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:11 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر الساعة 4:09 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:59 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:38 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:02 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:36 مساءا.

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