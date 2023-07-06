استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، كما استقرت أسعارالعملات العربية عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ عدة أشهر في البنوك الحكومية والأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر اليورو والعملات العربية اليوم الخميس 6-7 2023 .

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك مصر: 33.41 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.41 جنيه للشراء، مقابل 33.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.54 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع.

بنك الكويت الأهلي – مصر: 33.49 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع.

بنك قناة السويس : 33.52 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.52 جنيه للشراء، و33.75 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري : 33.54 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع.

ميد بنك : 33.44 جنيه للشراء، مقابل 33.81 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر : 33.52 جنيه للشراء، مقابل 33.75 للبيع.

سعر العملات العربية