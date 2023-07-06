سعر اليورو والعملات العربية اليوم الخميس 6-7-2023
استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، كما استقرت أسعارالعملات العربية عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ عدة أشهر في البنوك الحكومية والأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر اليورو والعملات العربية اليوم الخميس 6-7 2023 .
سعر اليورو اليوم
- سعر اليورو في بنك مصر: 33.41 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع.
- سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.41 جنيه للشراء، مقابل 33.64 للبيع.
- سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.54 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع.
- بنك الكويت الأهلي – مصر: 33.49 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع.
- بنك قناة السويس : 33.52 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع.
- بنك قطر الوطني الأهلي: 33.52 جنيه للشراء، و33.75 للبيع.
- بنك أبو ظبي التجاري : 33.54 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع.
- ميد بنك : 33.44 جنيه للشراء، مقابل 33.81 للبيع.
- بنك كريدي أجريكول مصر : 33.52 جنيه للشراء، مقابل 33.75 للبيع.
سعر العملات العربية
- سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفي البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
- سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، و100.40 للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.
- وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفي بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع