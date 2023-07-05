تباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، وسجل سعر عملة بيتكوين خسائر بنسبة 0.67%، ليصل إلى 30861.6 دولار، كما انخفضت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.69% دولار مسجلا 1.938.51 دولار، وخسرت عملة "كاردانو" بنسبة 1.14%، ليسجل 0.2944 دولار.

وارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 25. 0% ليسجل 264. 19 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 0.76%، ليصل إلى مستويات 0.068946 دولار، وانخفضت عملة "شيبا" بنسبة 0.26% إلى مستويات 0.773 دولار، وانخفضت العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.36% إلى مستويات قرب 13.08 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 79. 0% إلى مستويات 0.00866 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 83. 0% إلى مستويات 4903 .1 دولار.

وارتفعت عملة ريبيل بنسبة 0.50%الي مستويات 0.49031 دولار.

واستقرت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال تداولات اليوم، عند معدل 1.20 تريليون دولار، وذلك مع تراجع في قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتسجل 29.18 مليار دولار.