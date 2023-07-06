سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 6-7-2023

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس وسجل على شاشات البنك المركزي المصري، 30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع، كما استقرت أسعار كافة العملات الاجنبية وتعرضها الدستور بالتفصيل في التقرير التالي .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري :30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر :30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك بلوم مصر:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك البركة:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

المصرف المتحد:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك الإستثمار العربي:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك سايب:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية