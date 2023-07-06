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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 6-7-2023

الدولار
الدولار

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس وسجل على شاشات البنك المركزي المصري، 30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع، كما استقرت أسعار كافة العملات الاجنبية وتعرضها الدستور بالتفصيل في التقرير التالي . 

 

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري :30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر :30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.
  • الدولار في البنك التجاري الدولي:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

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  • بنك بلوم مصر:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
  • بنك البركة:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
  • بنك الكويت الوطني:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
  • المصرف المتحد:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
  • بنك الإستثمار العربي:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
  • بنك سايب:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.5472 جنيه33.6612 جنيه
جنيه إسترلينى39.1389 جنيه39.2734 جنيه
فرنك سويسرى34.3111 جنيه34.4336 جنيه
100 ين يابانى21.3604 جنيه21.4286 جنيه
ريال سعودى8.2226 جنيه8.2487 جنيه
دينار كويتى100.3556 جنيه100.7017 جنيه
درهم اماراتى8.3966 جنيه8.4235 جنيه
اليوان الصينى4.2573 جنيه4.2712 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

الدولار العملات الاجنبية يورو جنيه استرليني دينار كويتي

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