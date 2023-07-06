سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 6-7-2023
واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس وسجل على شاشات البنك المركزي المصري، 30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع، كما استقرت أسعار كافة العملات الاجنبية وتعرضها الدستور بالتفصيل في التقرير التالي .
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري :30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر :30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.
- الدولار في البنك التجاري الدولي:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
- بنك بلوم مصر:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
- بنك البركة:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
- بنك الكويت الوطني:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
- المصرف المتحد:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
- بنك الإستثمار العربي:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
- بنك سايب:30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|يورو
|33.5472 جنيه
|33.6612 جنيه
|جنيه إسترلينى
|39.1389 جنيه
|39.2734 جنيه
|فرنك سويسرى
|34.3111 جنيه
|34.4336 جنيه
|100 ين يابانى
|21.3604 جنيه
|21.4286 جنيه
|ريال سعودى
|8.2226 جنيه
|8.2487 جنيه
|دينار كويتى
|100.3556 جنيه
|100.7017 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3966 جنيه
|8.4235 جنيه
|اليوان الصينى
|4.2573 جنيه
|4.2712 جنيه