سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

يرصد الدستور سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار حيث تعد العملة الأمريكية محور اهتمام الملايين من المواطنين لتأثيره على أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين حيث تعتبر العملة العالمية للتبادل التجاري.



سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في البنوك المصرية

استقرار في سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في البنوك المصرية منذ شهر مارس الماضي عقب عدة قفزات متتالية بفعل قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل:-

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه في عمليات الشراء و 30.93 جنيه في عمليات البيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

قدر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل الدولار الأمريكي نحو 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

في بنك الأهلي المتحد وصل الدولار إلى 30.23 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصلت العملة الأمريكية إلى 30.70 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الدولار نحو 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

في بنك HSBC وصل الدولار إلى 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.



في بنك SAAB سجل الدولار الأمريكي نحو 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

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