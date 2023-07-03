سعر اليورو اليوم الاثنين 3 يوليو في التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، مسجلاً نحو 33.40 جنيه للشراء، و 33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاثنين

يستعرض الدستور سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 أمام العملة المحلية في البنوك المصرية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنكي القاهرة ومصر

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 في بنك القاهرة استقرارًا حيث بلغ 32.17 جنيه للشراء، و 33.32 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو في بنك مصر ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و 33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و 34.34 جنيه للبيع.