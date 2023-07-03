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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الإثنين 2-7-2023

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 33.40 جنيه للشراء، و 33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاثنين

الدستور ينشر أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3  يوليو 2023 أمام العملة المحلية في البنوك.

 

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 استقرارًا مسجلا 32.17 جنيه للشراء، و 33.32 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و 33.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

سعر اليورو اليوم الأحد 2-7-2023 مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 3  يوليو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و 34.34 جنيه للبيع.

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