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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 2-7-2023 مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية في البنوك

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الأحد

الدستور يقدم أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 أمام العملة المحلية (الجنيه المصري) في البنوك.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 استقرارًا مسجلا 32.17 جنيه للشراء، و 33.32 جنيه للبيع، و شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 2-7-2023

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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و 33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و 34.34 جنيه للبيع.

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