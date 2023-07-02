منتصف التعاملات| سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 2-7-2023

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات شهد استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 33.40 جنيه للشراء، و 33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاحد

الدستور يقدم أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 أمام العملة المحلية (الجنيه المصري) في البنوك.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 استقرارًا مسجلا 32.17 جنيه للشراء، و 33.32 جنيه للبيع، و شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و 33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

ثبت سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 حيث سجل استقرارًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و 34.34 جنيه للبيع.

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