ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 2-7-2023

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات شهد استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 33.40 جنيه للشراء، و 33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاحد

الدستور يقدم أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 أمام العملة المحلية (الجنيه المصري) في البنوك.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 استقرارًا مسجلا 32.17 جنيه للشراء، و 33.32 جنيه للبيع، و شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و 33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

ثبت سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 حيث سجل استقرارًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و 34.34 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا

"يورونيوز": تراجع التضخم في منطقة اليورو لن يوقف رفع أسعار الفائدة

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم الأحد منتصف التعاملات الجنيه المصري البنوك المصرية

مواد متعلقة

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 2-7-2023

جاب الله: سوق المال يحتاج إلى مزيد من التحفيز لزيادة الاستثمارات الأجنبية

كيف تستفيد زامبيا من التجربة المصرية في رئاسة الكوميسا؟

البنك الدولى: الجفاف فى تونس أثر بشدة على إنتاج الحبوب

اقتصادي يطالب بتقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين

"الإسكوا" تعقد حلقة عمل حول التصنيف الدولى للجريمة للأغراض الإحصائية بالمنطقة العربية

اقتصادى: مصر عملت على زيادة حجم التكامل الصناعى والتجارى بين بلدان الكوميسا

سعر اليورو اليوم السبت 1 - 7 - 2023 رابع أيام عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

طلاب الثانوية: امتحان التاريخ "لافف وطويل".. والفيزياء "سهل ومباشر"

أسعار البصل الأحمر اليوم الأحد 2023 في الأسواق

كيفية التقديم والتخصصات المتاحة بمنحة الحكومة الكندية 2023

التحقيق مع مسجل خطر نصب على 10 أشخاص عبر "فيسبوك" بحيلة بيع آلات موسيقية

فى ذكرى 30 يونيو.. إنشاء جامعات أهلية لتقديم تجربة تعليمية فريدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود