سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

مع فتح المملكة العربية السعودية أبوابها للحجاج يكثر التساؤل من قبل المسافرين عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري بآخر تحديث بالبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض “ الدستور” في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في البنوك المصرية، وتعود البنوك المصرية للعمل في يوم الثلاثاء المقبل عقب إجازات ستستمر لمدة 7 أيام متواصلة.

أسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري



سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الإثنين 3 يوليو في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.17 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.13 جنيه للشراء، ومستوى 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى مستوى 8.22 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري مستوى مستوى 8.16 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.