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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

الريال السعودى
الريال السعودى

مع فتح المملكة العربية السعودية أبوابها للحجاج يكثر التساؤل من قبل المسافرين عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري بآخر تحديث بالبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض “ الدستور” في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في البنوك المصرية، وتعود البنوك المصرية للعمل في يوم الثلاثاء المقبل عقب إجازات ستستمر لمدة 7 أيام متواصلة.

أسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري
 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيه للبيع.

 

سعر عملة السعودية اليوم الإثنين 3 يوليو في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيها للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.17 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.13 جنيه للشراء، ومستوى 8.24 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى مستوى 8.22 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 يوليو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري مستوى مستوى 8.16 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

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