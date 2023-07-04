سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 فى مصر دون مصنعية

مع بدء أول التعاملات في أول أيام العمل يحرص عشاق الذهب والمحبين معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في مصر دون مصنعية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب بمصر اليوم تحركا بحوالي مبلغ 10 جنيهات، وقد سجل عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر مبلغ 2230 جنيها للجرام الواحد دون إضافة مصنعية، عقب أن سجلت الأسعار مبلغ 2220 جنيها للجرام صباح اليوم.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في مصر دون مصنعية

وتستعرض "الدستور" أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في هذا التقرير.

سعر الذهب عيار 24

عيار 24 يسجل اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2549 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 يسجل اليوم الثلاثاء 4 يوليو مبلغ 2230 جنيها.



سعر الذهب عيار 18

عيار 18 يسجل اليوم الثلاثاء 4 يوليو مبلغ 1911 جنيها.



سعر الجنيه الذهب

وصل الجنيه الذهب اليوم مبلغ 17840 جنيها.



أظهر تقرير التزامات المتداولين بالمفصّل الصادر عن لجنة التداول للسلع الآجلة، والذي سيُظهر وضع المضاربة على الذهب في الأسبوع المنتهي في يوم 27 يونيو، وانخفاض الطلب على جميع عقود شراء الذهب وذلك مقارنة مع التقرير السابق بمقدار حوالي 8427 عقدًا بينما ارتفع الطلب على كافة عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع حوالي 2638 عقدا.

وأظهر التقرير أيضًا وجود ارتفاع لإجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى حوالي 240 أمر تداول، بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 166 أمر تداول.



البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض الطلب على عقود الشراء وارتفاع عقود البيع وهو ما يعكس ضعف النظرة المستقبلية للذهب على المدى القصير في ظل توقعات رفع أسعار الفائدة.



ولكن بشكل عام يبقى الذهب متماسكًا بدعم من التوقعات بالركود الاقتصادي الذي قد يضرب الاقتصاد الأمريكي والعالمي نهاية هذا العام بسبب عمليات رفع الفائدة المستمرة من قبل البنوك المركزية العالمية، وهو الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق.



ومن جهة أخرى نجد أن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تشهد تراجعا كبيرا في أدائها خلال الأسبوع الماضي وذلك من جراء ضعف أسعار الذهب وارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمر الذي يسحب الاستثمارات من صناديق الاستثمار بشكل كبير.