أخبار الظهيرة|إدارة الأهلي تستقر على التجديد مع كولر.. ومواعيد التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

إدارة الأهلى تستقر على التجديد مع كولر

استقرت إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب على فتح باب التفاوض مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول، لتمديد تعاقده.. للمزيد اضغط هنا.

"التعليم" تحدد أماكن ومواعيد التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد وعناوين تقديم طلبات التظلم على نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2023.. للمزيد اضغط هنا.

3 مصابين بحادث تصادم في سوهاج

وقع حادث تصادم على طريق بناويط نجع مخيمر دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بين دراجة نارية ومركبة توك توك بسبب السرعة الزائدة.. للمزيد اضغط هنا.

فيلم "البعبع" يتخطى "تاج" فى سباق أفلام عيد الأضحى

حصد فيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يُشارك ضمن موسم عيد الأضحى، إيرادات بلغت مليونًا و٢٠٠ ألف جنيه.. للمزيد اضغط هنا.

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزي" تثير ضجة

أثارت صورة من امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة على صفحات السوشيال ميديا، جدلا بعدما تداولها أولياء أمور ومعلمين.. للمزيد اضغط هنا.

الصحة: تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ242 ألف متردد على مستشفيات الحميات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ242 ألفا و912 مترددا على العيادات الخارجية والطوارئ بمستشفيات وأقسام الحميات بجميع محافظات الجمهورية.. للمزيد اضغط هنا.

أسعار طبق البيض اليوم الخميس 6 يوليو 2023 في بورصة الدواجن والشركات

رغم التراجع التدريجي في أسعار أعلاف الدواجن، إلا أن هناك ارتفاع طفيف في أسعار البيض، وذلك نتيجة زيادة الطلب عليه، بإضافة إلى فجوة ما بين فترة الإنتاج للبياض وفترة التربية.. للمزيد اضغط هنا.