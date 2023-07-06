صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

أثارت صورة من امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة على صفحات السوشيال ميديا جدلا بعدما تداولها أولياء أمور ومعلمون.

أظهرت الصورة يد الطالبة بشكل واضح في تصوير امتحان اللغة الإنجليزية، من داخل اللجنة الامتحانية، دون إخفاء الباركود وبيانات صاحب الورقة الامتحانية، والخلفية لطالبة وهي تؤدي الامتحان حاليا وسط اللجنة.

الأمر أثار حفيظة أولياء الأمور الذين أكدوا أنه لا يوجد منع للهواتف المحمولة داخل اللجان، وأن التقاط الطالبة الامتحان أكبر دليل على ذلك.

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