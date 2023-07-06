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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ242 ألف متردد على مستشفيات الحميات

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ242 ألفا و912 مترددا على العيادات الخارجية والطوارئ بمستشفيات وأقسام الحميات بجميع محافظات الجمهورية، يأتى ذلك فى إطار الحملة الرئاسية "100 يوم صحة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات وأقسام الحميات بالمستشفيات استقبلت 194 ألفا و271 مريضا بالعيادات الخارجية، و48 ألفا و641 مريضا بأقسام الاستقبال والطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ474 مريضا بالرعايات المركزة والمتوسطة بمستشفيات الحميات في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناظرة 558 حالة من خلال وحدات التشخيص «عن بُعد» داخل مستشفيات حميات الغردقة والمحلة وقنا ودمنهور ومنوف والعباسية ودسوق وسوهاج، مشيراً إلى أن تقنية التشخيص «عن بُعد» يتم استخدامها أثناء التعامل مع الحالات التي تستدعي تدخل بعض التخصصات الأخرى للوصول لأفضل نتائج في علاج الحالات.

في سياق آخر، أشار الدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنّ مستشفيات الرمد أجرت 2745 عملية نوعية خلال شهر مايو الماضي، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص العيون، مؤكدا استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية فى منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان إعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.

100 يوم صحة مستشفيات الحميات وزارة الصحة الخدمة الطبية الدكتور حسام عبدالغفار

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