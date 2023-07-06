"التعليم" تحدد أماكن ومواعيد التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد وعناوين تقديم طلبات التظلم على نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2023.

ويبدأ التظلم اعتبارًا من السبت 8 يوليو 2023، وحتى الثلاثاء 25 من نفس الشهر ولمدة 15 يومًا، وفي حالة ما إذا كانت لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة في محافظة أخرى يتم السماح للطلاب بالتظلم والاطلاع في نفس يوم التقدم، ولا ينطبق هذا على محافظات القاهرة الكبرى.

وأكدت الوزارة أنه يتم التنبيه على المدارس الفنية بالإعلان عن مواعيد تقديم الطلاب للتظلم والاطلاع وعنوان مقر لجنة النظام والمراقبة التابع لها المدرسة فى مكان ظاهر.

وأوضحت الوزارة أن الطالب يتقدم بطلب في موعد غايته 15 يومًا للتظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول، و7 أيام بدلًا من 15 يومًا على نتيجة الدور الثاني، على أن يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد أو إحدى الشركات المتعاقد معها.

وحددت الوزارة عناوين لجان النظام والمراقبة التى يتم تقديم طلبات التظلم والاطلاع فيها كالتالي:

"محافظة القاهرة"

ـ تظلمات دبلوم الثانوي التجاري، مدرسة الزيتون الإعدادية بنين 101، شارع محطة الزيتون بجوار مترو أنفاق حلمية الزيتون.

ـ مقر تظلمات دبلوم الثانوي الزراعي، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المهنية بنات بالعباسية 55 شارع العباسية تقاطع شارع أحمد سعيد.

ـ دبلوم الثانوى الصناعى، مدرسة المعهد العلمى الإعدادية بنين 1009، شارع كورنيش النيل الملك الصالح.

ـ تظلمات دبلوم الثانوى الصناعى للتعليم والتدريب المزدوج، مدرسة الإبراهيمية الثانوية 1 شارع اتحاد المحامين العرب بجوار القنصلية السعودية بجاردن سيتي.

ـ دبلوم الثانوي الصناعي للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية مدينة نصر 1 شارع بن حوفل ميدان هشام بركات.

"مدينة طنطا"

ـ الدبلوم الثانوى التجارى، مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي خلف المدينة الجامعية طالبات بسيجر.

ـ الثانوى الصناعي مدرسة ناصر الزراعية شارع محب ـ طنطا.

ـ دبلوم الثانوى الزراعي مدرسة على مبارك الابتدائية شارع على مبارك أمام مبنى الرقابة الإدارية.

"مدينة الزقازيق"

ـ دبلوم الثانوى التجاري، مدرسة السادات الإعدادية بنين بمدينة الزقازيق شارع جمال عبدالناصر بجوار مديرية الصحة.

ـ "الثانوى الصناعى" مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة الصناعية الحسينية شارع المعهد الدينى بالزقازيق.

ـ مدينة قويسنا بالمنوفية

ـ دبلوم الثانوى الصناعى مدرسة الشهيد باسم جمال شلف التجارية بنات شارع الجلاء بقويسنا.

ـ محافظة دمياط

ـ دبلوم الثانوى الصناعى مدرسة محمد عبده الابتدائية بدمياط شارع التحرير.

ـ مدينة دمنهور.

ـ الثانوى التجارى بمدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية شارع الروضة.

ـ دبلوم الثانوى الصناعى، مدرسة دمنهور الصناعية بنات بدار المعلمات شارع دمنهور.

ـ "محافظة بنى سويف"

ـ دبلوم الثانوى الصناعى مدرسة الصناعات الميكانيكية بنين شارع صلاح سالم بجوار مديرية التربية والتعليم.

ـ محافظة المنيا.

ـ دبلوم التجارى "أ" بالمنيا مدرسة الزراعة الثانوية شارع البرجاية.

ـ دبلوم التجارى "ب"، بالفيوم مدرسة على فراج الفنية المتقدمة التجارية بعزبة على فراج.

ـ دبلوم الزراعة "أ" بالمنيا مدرسة الاتحاد الإعدادية بالمنيا شارع الحرية بجوار مركز شركة المنيا.

ـ دبلوم الزراعى "ب" بسوها مدرسة سوهاج الميكانيكية العسكرية سوهاج طريق أسيوط سوهاج أمام منطقة الأزهر.

ـ دبلوم الصناعى "أ" بالمنيا مدرسة المنيا الفنية الصناعية بنات طريق تله خلف الأتوبيس.

ـ دبلوم الثانوى الصناعى "ب" بأسيوط مدرسة الفريق عبدالمنعم رياض التجارية التجريبية شارع اللواء حسن كامل أمام جامعة أسيوط.

ـ محافظة سوهاج.

ـ دبلوم الثانوى التجارى، المدرسة الفنية بنات بسوهاج شارع السادات ترعة باجا الشرقى سابقا.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية التعليم والتدريب المزدوج مهنى تجارى بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات 1 شارع حوش أيوب السيد زينب.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الثلاث + التعليم والتدريب المزدوج "مهن فندقية + إعداد مهنى فندقى" بمدرسة السيدة زينب التجارية بنات 1 شارع عبدالمجيد اللبان بالسيدة زينب.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمدرسة السيدة زينب التجارية بنات 1 شارع عبدالمجيد اللبان بالسيدة زينب.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام السنوات الثلاث وإعداد معنى وتعليم مزدوج والدراسة الفنية المتقدمة الزراعية بمدرسة أحمد فؤاد عبدالعزيز الإعدادية بنين 2 شارع سليم عبده متفرع من شارع السرجانى أمام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية إعداد مهنى التظلم بمدرسة فم الخليج الابتدائية 1 شارع السكر والليمون بمصر القديمة.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس، التظلم بمدرسة السيدة زينب الصناعية 13 شارع على خليل متفرع من شارع بورسعيد السيدة زينب.