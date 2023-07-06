إدارة الأهلى تستقر على التجديد مع كولر

استقرت إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب على فتح باب التفاوض مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول، لتمديد تعاقده.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الكرة حددت بداية التفاوض الرسمي عقب نهاية مواجهة السوبر الإفريقى المحدد لها موعد مبدئي 13 أغسطس المقبل بالسعودية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الأهلي ترى أن الوقت حاليًا غير مناسب للحديث مع كولر، لتجديد تعاقده في ظل وجود ارتباطات أكثر من 8 مباريات في الدوري وكأس مصر حتى نهاية يوليو الحالي، بينها مواجهات للزمالك وبيراميدز والمصري، وكذلك بطولة السوبر الإفريقي.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة الرسمية ستكون عقب السوبر الإفريقي، في ظل العروض التي يتلقاها مؤخرًا، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى، على عقد جلسة مع كولر خلال الساعات الماضية تحدث فيها عن تطورات الصفقات التي يرغب فى ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وموقف التفاوض مع اللاعبين بجانب المجموعة التي يرغب في رحيلهم سواء بنظام البيع النهائي أو الإعارة.