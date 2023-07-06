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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين بحادث تصادم في سوهاج

جثث
جثث

وقع حادث تصادم على طريق بناويط نجع مخيمر دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بين دارجة نارية ومركبة توك توك بسبب السرعة الزائدة أسفر عن التصادم إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة المعنية بلاغا من مستشفى طهطا العام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين دراجة نارية ومركبة توك توك على الطريق بناحية قرية بناويط دائرة مركز المراغة ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى بطهطا.

كشفت التحريات من   خلال المعاينة وقوع مصادمة بين دراجة نارية ومركبة توك توك نتج عن الحادث إصابة " ت . ع . أ " بإشتباه كسر بالساعد الأيسر، وإصابة " ر . ع . م " بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة الطفلة ل. ح . ع 4 سنوات بكدمات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج اللازم.

حادث محافظة سوهاج دارجه نارية مركبة توك توك السرعة الزائدة

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