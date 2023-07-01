شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث يرصدها "الدستور" في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

ابن شقيقة مدير مدرسة المنيا: كل ما جاء على مواقع التواصل "غير صحيح"

استنكر عيد أحمد، ابن شقيقة سليمان محمد عبدالحميد، مدير مدرسة صفط الشرقية الابتدائية 2 التابعة لإدارة المنيا التعليمية، كل ما جاء على مواقع التواصل، مؤكدًا أن كل ما ذكر عن أن وفاة خاله جاءت بسبب الفقر، وأنه كان يعمل عامل بناء بسبب الحاجة المادية غير صحيح بالمرة، مشددًا على أن أسرة الفقيد ترفض أي دعوات أو مبادرات لتجميع مبالغ مادية لصالح أسرته بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ظروف.

https://www.dostor.org/4438027

تجنب انقطاع الخدمة.. موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

أوقفت الشركة المصرية للاتصالات خدمة التليفون الأرضي عن المتخلفين عن سداد فاتورة أبريل يوم 15 يونيو وبالتالي يبحث من توقفت لديهم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، حتى لا يتكرر الانقطاع ومن ثم تصدر البحث عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، محرك البحث جوجل.

https://www.dostor.org/4438055

حزب التجمع: الشعب المصري شعر بالخطر على الهوية القومية بحكم الإخوان

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الشعب المصري شعر بخطورة كبيرة على الهوية المصرية أثناء حكم الإخوان، وبالتالي عزم الشعب على الثورة على هذه القوة الفاشية وإسقاط حكم الإخوان بثورة 30 يونيو.

https://www.dostor.org/4438042

فرنسا: اعتقال أكثر من 1300 شخص جراء الشغب

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، اليوم السبت، عن توفير كل التعزيزات الأمنية في ليون ومارسيليا للتعامل مع الشغب، لافتًا أنه سيتم التعامل مع الشغب خلال الايام المقبلة.

https://www.dostor.org/4438054

انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا فى نهر النيل

نجحت قوات المسطحات المائية في انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في نهر النيل، خلال السباحة برفقة أصدقائه في رابع أيام العيد بالأقصر، وتم نقله لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

https://www.dostor.org/4438009

مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام الحرس

أعلن زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق حرس الحدود، ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.

https://www.dostor.org/4438059

كريم عبد العزيز: "بيت الروبي" يناقش قضية مهمة ونجاح "سمع هس" خضّني

قال الفنان كريم عبد العزيز إن السبب الرئيسي الذي جذبه للموافقة على خوض بطولة فيلم "بيت الروبي" هو أنه يناقش قضية هامة خلال العصر الحالي ونعيشها بالفعل، وهي قضية السوشيال ميديا وتأثيرها سواء بالسلب أو الإيجاب على الأسرة والمجتمع.

https://www.dostor.org/4438056