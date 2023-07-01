انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا فى نهر النيل خلال السباحة برفقة أصدقائه

نجحت قوات المسطحات المائية في انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في نهر النيل، خلال السباحة برفقة أصدقائه في رابع أيام العيد بالأقصر، وتم نقله لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت قد تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بغرق شاب يدعى "عبدالله. ن" يبلغ من العمر 19 سنة، فى نهر النيل خلال السباحة برفقة أصدقائه في رابع أيام العيد.

وعلى الفور انتقل رجال المسطحات المائية لموقع الحادث، ونجحوا في انتشال جثمان الشاب، ونقله لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.