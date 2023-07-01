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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب التجمع: الشعب المصري شعر بالخطر على الهوية القومية بحكم الإخوان

سيد عبد العال
سيد عبد العال

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الشعب المصري شعر بخطورة كبيرة على الهوية المصرية أثناء حكم الإخوان، وبالتالي عزم الشعب على الثورة على هذه القوة الفاشية وإسقاط حكم الإخوان بثورة 30 يونيو. 

التنمية المصرية الشاملة

وأكد سيد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية حرصت على فتح كافة الملفات بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث جميع الجوانب المصرية كان بها قصور شديد منذ أحداث ثورة 25 يناير، ولهذا تشهد الدولة المصرية تنمية شاملة في كافة القطاعات والمستويات. 

وأضاف في حديثه، أن الأطفال في ثورة 30 يونيو أصبحوا شباب الآن، ويجب أن يتم ربط هذه الفئة بالمشروع التنموي المصري لأنهم الجيل صاحب المشروعات الكثيرة التي تقوم بها الدولة. 

القومية المصرية

وأشار إلى أنه لدى الشباب المصري قوة كبيرة في التطوع في المشروعات المصرية القومية العملاقة، وذلك بسبب شعور الشباب بالتمكين الذي منحته الدولة المصرية لهم.

سيد عبد العال رئيس حزب التجمع الحياة اليوم الحياة 30يونيو

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