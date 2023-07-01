مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندرى أمام حرس الحدود بالدورى

أعلن زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق حرس الحدود، ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.

ويقود مابولولو وإسلام عبدالنعيم هجوم الاتحاد السكندري في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان.

في خط الدفاع: عمار حمدي، مصطفى إبراهيم، خالد صبحي، صبري رحيل.

وسط الملعب: محمود عبدالعزيز، ناصر ناصر، خالد الغندور.

الهجوم: محمد محمود، كريستوفر مابولولو، إسلام عبد النعيم.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: عمرو خليل، هشام صلاح، محمد صالح، أحمد بهاء فهد، عموري، محمد فارس مورو، إبراهيم حسن، أحمد عادل ميسي.

مباراة اليوم تحصيل حاصل بين الفريقين بعدما تأكد هبوط حرس الحدود لدوري الدرجة الثانية، فيما يسعى فريق الاتحاد السكندري لحصد الفوز من أجل القفز للمركز السادس بشكل مؤقت.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 41 نقطة، فيما يقبع حرس الحدود في قاع الدوري برصيد 20 نقطة.