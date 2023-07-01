فرنسا: اعتقال أكثر من 1300 شخص جراء الشغب يبعث رسالة للجميع

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، اليوم السبت، عن توفير كل التعزيزات الأمنية في ليون ومارسيليا للتعامل مع الشغب، لافتًا أنه سيتم التعامل مع الشغب خلال الايام المقبلة.

أضاف: "سنحاسب كل من يتعرض لرجال الشرطة، وسنتعرف على هوية منفذي أعمال الشغب عبر كاميرات المراقبة".

وكشف وزير الداخلية الفرنسي، عن أن أحداث الشغب أمس الجمعة كانت أقل حدة من الأيام الماضية، مضيفاً: "عدد من رجال إنفاذ القانون أصيبوا خلال مواجهات أمس".

ووجه وزير الداخلية الفرنسي حديثه إلى الأهالي، قائلاً: "عليكم إبقاء الأطفال في المنازل بعد توقيف قاصرين".

كما أعلن عن اعتقال أكثر من 1300 شخص جراء الشغب، مؤكدًا أنه خطوة تبعث رسالة للجميع.

تضرر الاقتصاد الفرنسي

وكان قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، في وقت سابق من اليوم السبت، إن هناك 250 فرعًا بنكيًا تضرر جراء أعمال الشغب والاحتجاجات الدائرة لليوم الرابع على التوالي في باريس.

وأشار لومير، إلى أن شركات التأمين وعدت بتعويض المتضررين جراء أعمال التخريب، مضيفًا: "متضامنون مع المتضررين من أصحاب الأعمال جراء العنف".

كما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، عن إعادة تنشيط خلايا الأزمة في أنحاء البلاد لمواجهة التخريب.

تابع: "سنقدم حلولًا سريعة جراء تضرر المحال التجارية بسبب العنف"، قائلًا إن الفرنسيين تحت الصدمة جراء التخريب الذي طال ممتلكاتهم.