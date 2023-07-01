ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا: اعتقال أكثر من 1300 شخص جراء الشغب يبعث رسالة للجميع

فرنسا
فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، اليوم السبت، عن توفير كل التعزيزات الأمنية في ليون ومارسيليا للتعامل مع الشغب، لافتًا أنه سيتم التعامل مع الشغب خلال الايام المقبلة.

أضاف: "سنحاسب كل من يتعرض لرجال الشرطة، وسنتعرف على هوية منفذي أعمال الشغب عبر كاميرات المراقبة".

وكشف وزير الداخلية الفرنسي، عن أن أحداث الشغب أمس الجمعة كانت أقل حدة من الأيام الماضية، مضيفاً: "عدد من رجال إنفاذ القانون أصيبوا خلال مواجهات أمس".

ووجه وزير الداخلية الفرنسي حديثه إلى الأهالي، قائلاً: "عليكم إبقاء الأطفال في المنازل بعد توقيف قاصرين".

كما أعلن عن اعتقال أكثر من 1300 شخص جراء الشغب، مؤكدًا أنه خطوة تبعث رسالة للجميع.

تضرر الاقتصاد الفرنسي

وكان قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، في وقت سابق من اليوم السبت، إن هناك 250 فرعًا بنكيًا تضرر جراء أعمال الشغب والاحتجاجات الدائرة لليوم الرابع على التوالي في باريس.

وأشار لومير، إلى أن شركات التأمين وعدت بتعويض المتضررين جراء أعمال التخريب، مضيفًا: "متضامنون مع المتضررين من أصحاب الأعمال جراء العنف".

كما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، عن إعادة تنشيط خلايا الأزمة في أنحاء البلاد لمواجهة التخريب.

تابع: "سنقدم حلولًا سريعة جراء تضرر المحال التجارية بسبب العنف"، قائلًا إن الفرنسيين تحت الصدمة جراء التخريب الذي طال ممتلكاتهم.

وزير الداخلية الفرنسى الشغب أحداث الشغب الاقتصاد الفرنسي فرنسا

الأكثر قراءة

بعد ضبط جزار المونوريل.. الأنفاق تناشد المواطنين الإبلاغ عن التجاوزات والسلوكيات السلبية

شكر ونفى ولوم: الحقيقة الكاملة لوفاة مدير مدرسة المنيا سليمان عبدالحميد

اغتصاب وتحرش جنسى.. محاكمة ممثل هوليوود كيفن سبيسى فى لندن

اللواء هشام آمنة: توفير 1.5 مليون فرصة عمل من خلال برنامج "مشروعك"

رئيس مدينة سيوة يوزع 3 عجول على أهالي "أم الصغير" (صور)

بعد انتهاء عيد الأضحى| الإجازات المتبقية عام 2023 وجدول عطلات شهر يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسي.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

صور

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

شعب بيحب يفرح

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب