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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم عبد العزيز: "بيت الروبى" يناقش قضية مهمة ونجاح أغنية "سمع هس" خضنى

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

قال الفنان كريم عبد العزيز إن السبب الرئيسي الذي جذبه للموافقة على خوض بطولة فيلم "بيت الروبي" هو أنه يناقش قضية هامة خلال العصر الحالي ونعيشها بالفعل، وهي قضية السوشيال ميديا وتأثيرها سواء بالسلب أو الإيجاب على الأسرة والمجتمع.

وأضاف "كريم" في تصريح لـ"الدستور" أنه وجد أن العمل يلمس البيت المصري بشكل كبير، بالإضافة إلى أن السيناريو تم كتابته بذكاء شديد وبه نوع من البسمة والبهجة، خاصة بعد خروجه من فيلم "كيرة والجن" ومسلسل "الاختيار" اللذين ناقشا قضايا واقعية ومأساوية بعض الشيء، فأراد أن يكون هذا العمل مبهجا ويناسب أجواء الاحتفال بالعيد.

وعن غنائه الأغنية الدعائية للعمل "سمع هس" لأول مرة بمسيرته الفنية قال كريم عبد العزيز إن المطرب محمود العسيلي هو الذي شجعه على الغناء، مؤكدًا أنه تفاجأ بردود الأفعال حول الأغنية التي لم يتوقعها تمامًا وهو ما أسعده بشدة.

ولفت أنه استمتع بالتعاون مع المخرج بيتر ميمي الذي شجعه على إخراج أفضل ما لديه، وأصر على ظهوره بشكل مختلف تمامًا عما قدمه من قبل، وتحديدًا إصراره على الغناء ضمن أحداث العمل، بالإضافة إلى اختياره لموقع التصوير الهائل وهي مدينة طابا الساحرة، موجهًا الشكر له ولكل فريق العمل، سواء أمام أو خلف الكاميرا.

اميرا إلى المطرب محمود العسيلي الفنان كريم عبد العزيز الفنانة نور اللبنانية المخرج بيتر ميمي

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