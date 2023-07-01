ابن شقيقة مدير مدرسة المنيا: كل ما جاء على مواقع التواصل "غير صحيح"

استنكر عيد أحمد، ابن شقيقة سليمان محمد عبدالحميد، مدير مدرسة صفط الشرقية الابتدائية 2 التابعة لإدارة المنيا التعليمية، كل ما جاء على مواقع التواصل، مؤكدًا أن كل ما ذكر عن أن وفاة خاله جاءت بسبب الفقر، وأنه كان يعمل عامل بناء بسبب الحاجة المادية غير صحيح بالمرة، مشددًا على أن أسرة الفقيد ترفض أي دعوات أو مبادرات لتجميع مبالغ مادية لصالح أسرته بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ظروف.

أضاف ابن شقيقة مدير المدرسة الراحل أن ما ذكرته مواقع التواصل أضر بأسرة الراحل وعائلته معنويًا وأدبيًا، مشيرًا إلى أن أسرة الراحل بحمد الله ليست في احتياج نهائيًا لأية مساعدات من أي أشخاص، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء كل ما ينشر أو يقال.

وأكد ابن شقيقة مدير المدرسة الراحل أن خاله كان مثالًا للانضباط والدقة والكفاءة في عمله التعلمي وكانت له صلات وعلاقات قوية بالمسئولين بالتربية والتعليم ونقابة المعلمين، وكان يقدم العديد من الخدمات من خلال علاقاته المتعددة والقوية بالمسئولين، بجانب أنه كان رجل دولة، حيث شغل منصب أمين العضوية بأمانة حزب حماة وطن بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة ثاني أيام عيد الأضحي بإصابة شخص بمدينة المنيا أثناء قيامه بتأدية أعمال البناء، وتم نقله لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة فرع هيئة الإسعاف، حيث تبين إصابة سليمان محمد عبدالحميد 55 سنة مقيم بمنطقة أبوهلال جنوب المنيا، حيث تبين إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية أدت لوفاته ولا توجد شبهة جنائية وراء وفاته، فصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.