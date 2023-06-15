لو فاتك التريند| الرئيس يتفقد محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.. وأمير المصري يشارك في مسلسل أيرلندي

تصدرت العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند" وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

الرئيس السيسى يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته، الشكر إلى وزارة النقل والوزير كامل الوزير، وكل أجهزة الدولة التي شاركت فيما يتحقق الآن، وما سيتحقق، كما رحب بكل الضيوف الموجودة من الشركات الأجنبية سواء (هدسون أو سي إم إيه) وكل الشركات الأخرى، مؤكدًا استعداد مصر للتعاون الجاد المخلص من أجل العمل والتنمية والفائدة المشتركة.



https://www.dostor.org/4424589

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تستقبل أول مشروع أخضر ذكي لذوي الهمم

التقى السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أول فريق من ذوي الهمم يشارك بمشروع "مدينة الأحلام" ضمن الدورة الثانية من المبادرة، والمكون من 20 عضوًا بجمعية "دليل الخير للتنمية".



https://www.dostor.org/4424583

"التعليم" ترد على الاستفسارات المتعلقة بنماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في ضوء بعض الاستفسارات التي استقبلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بنماذج أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة، صرح زلطة، بأنه ليس هناك أي مشكلة تتعلق باستلام الطالب نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان، حيث إن اختلاف النماذج يتعلق فقط باختلاف ترتيب الأسئلة لا غير.

https://www.dostor.org/4424563

المتحدث باسم القومي لذوي الهمم: الرئيس السيسي مد يد العون والدعم لنا

قال خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الهمم، إن ذوي الهمم فئة عانت من التهميش والإقصاء لفترة طويلة، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ومد لهم يد الاهتمام والرعاية، وقدم لهم الدعم.

وأضاف "حنفي"، خلال كلمته بلجنة الشباب المندرجة تحت المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان "دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم فى ملف ريادة الأعمال"- أن هذا يتضح فى عدة أمور، منها مشاركة الرئيس السيسي فى احتفاليات سنوية تخص ذوي الهمم وحرصه على لقائهم.



https://www.dostor.org/4424535

معيط: شطب 10 موردين أجانب من التصدير لمصر لعدم الالتزام بمعايير "ACI"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم البدء في نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" في شهر أكتوبر عام 2021 بالموانئ الجمركية.

وأضاف معيط خلال كلمته في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية: "هذا ساعدنا في تكوين بيانات ومعلومات مسبقة عن التجارة التي يتم استيرادها"، مشيرًا إلى أن النظام حقق الحصول على بيانات أكثر دقة وتفصيلًا بطريقة مسبقة قبل وصول الشحنات للموانئ البحرية المصرية.

https://www.dostor.org/4424525

نفوق مواشي ودواجن.. السيطرة على حريقين في منازل وحظائر بإسنا

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، في السيطرة على حريقين في 3 منازل وحوش مخلفات زراعية فى مدينة إسنا جنوب الأقصر، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

https://www.dostor.org/4424582

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال التجريف في أراضٍ للمواطنين الفلسطينيين شرق قرية سنيريا، جنوب قلقيلية.

وقال رئيس مجلس قروي سنيريا هزاع الشيخ لـ"وفا"، إن جرافات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين المزروعة بالزيتون في منطقة "الودات"جنوب القرية.



https://www.dostor.org/4424554

تاريخ مواجهات إسبانيا وإيطاليا قبل قمة دوري الأمم الأوروبية 2023

تنطلق اليوم الخميس، القمة النارية بين منتخبي إسبانيا وإيطاليا، في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره إيطاليا، على ملعب "دي جرولش فيست"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

https://www.dostor.org/4424596

أمير المصري يشارك في المسلسل الأيرلندي Faithless

نشر الفنان أمير المصري، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة له من كواليس تصوير مشاهده في المسلسل الأيرلندي Faithless.

ويتكون مسلسل Faithless من 6 حلقات وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدرما، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية "زين" وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي، ومن إخراج ديكلان ريكس.

https://www.dostor.org/4424540

رئيس مجلس أمناء "شباب 2030": المحور السياسي بحث قضية تفرغ النواب للعمل النيابي

قال ثروت عبدالرحمن رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب 2030 للتنمية على هامش الجلسة الماضية من الحوار الوطني في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أغلب الحضور رجحوا فكرة زيادة أعداد النواب، لضمان تمثيل نيابي سديد يعبر عن كل أطياف الشعب، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار الوطني وخاصًة المحور السياسي ستخلق حياة سياسية جديدة، سيشعر بها الشارع المصري، وكل مواطن".

https://www.dostor.org/4424056