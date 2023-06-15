الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال التجريف في أراضٍ للمواطنين الفلسطينيين شرق قرية سنيريا، جنوب قلقيلية.

وقال رئيس مجلس قروي سنيريا هزاع الشيخ لـ"وفا"، إن جرافات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين المزروعة بالزيتون في منطقة "الودات"جنوب القرية.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد استولت على الأرض التي تعود لعائلات "الشيخ، وعلي، وأبوحجلة، والبري" منذ عام ونصف العام تقريبًا، وجرفت منها حتى الآن نحو 40 دونمًا.

وأوضح هزاع أن هذا التجريف جاء تنفيذًا لمخطط استيطاني صدر قبل نحو 3 أعوام، يقضي بإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية لصالح توسيع مستوطنة "عيتس أفرايم" المقامة على أراضي القرية.