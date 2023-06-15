الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تستقبل أول مشروع أخضر ذكي لذوي الهمم

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

التقى السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أول فريق من ذوي الهمم يشارك بمشروع "مدينة الأحلام" ضمن الدورة الثانية من المبادرة، والمكون من 20 عضوا بجمعية "دليل الخير للتنمية".

ورحب السفير هشام بدر بأعضاء الفريق وذويهم، وأعضاء الجمعية معربًا عن فخره وامتنانه لاهتمامهم بقضايا تغير المناخ، ولتقديمهم مشروع تصور لمدينة متكاملة معتمدة كليًا على إعادة التدوير، مؤكدًا أن المشروع يمثل رؤية مستقبلية للمدن للمستدامة.

واستعرض بدر أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وآليات وقواعد المشاركة بها، موضحًا أن المبادرة تأتي في إطار رغبة الدولة لإيجاد حلول على أرض الواقع بمشاركة المواطنين في قضايا تغير المناخ، مؤكدًا أهمية أن يكون العائد المادي للمشروعات متسقًا ومتساوياً مع العائد البيئي وذلك من خلال تقليل استخدام الطاقة، وإعادة تدوير المواد المستخدمة في المشروعات.

وتطرق بدر بالحديث حول نجاح المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة في مختلف المجالات، لافتًا إلى مشروع باب رزق المتخصص في صناعة الحلي من مواد معاد استخدامها، ومشروع الصناعات اليدوية من سعف النخيل، وكذلك مشروع الروبوت الذي يقوم بتنظيف البحار، ومشروع الاكتشاف المبكر لسوس النخيل.    

وتناول بدر الحديث حول تداعيات ومخاطر تغير المناخ، مؤكدًا أهمية التكاتف والمشاركة الفعالة لمواجهة هذا الخطر والوصول لحلول مبتكرة لذلك، مؤكداً أهمية اتخاذ خطوات جادة وإن كانت بسيطة، للتقليل من حدة تغير المناخ.

ومن جانبهم أعرب أعضاء فريق جمعية “دليل الخير للتنمية” عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال كما استعرضوا اهتماماتهم، ومواهبهم.

وسجلت سمر حسب الله رئيسة مجلس أمناء جمعية “دليل الخير للتنمية”، المشروع على منصة المبادرة بنهاية اللقاء.

وفي لفتة طيبة قررت إدارة مؤسسة دليل الخير للتنمية إهداء مشروع "مدينة الأحلام" إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تضم كل الخدمات من التدوير باستخدام الخامات غير المستخدمة بأيادي مجموعة من أصحاب الهمم.
للتسجيل بالمبادرة يرجي زيارة الموقع الرسمي للمبادره www.sgg.eg

السفير هشام بدر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مدينه الأحلام ذوي الهمم مشروع ذكي

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