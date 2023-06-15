الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معيط: شطب 10 موردين أجانب من التصدير لمصر لعدم الالتزام بمعايير "ACI"

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم البدء في نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" في شهر أكتوبر عام 2021 بالموانئ الجمركية.

وأضاف معيط خلال كلمته في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية: "هذا ساعدنا في تكوين بيانات ومعلومات مسبقة عن التجارة التي يتم استيرادها"، مشيرًا إلى أن النظام حقق الحصول على بيانات أكثر دقة وتفصيلًا بطريقة مسبقة قبل وصول الشحنات للموانئ البحرية المصرية.

وتابع: "عدد الموردين الذين تقدموا للحصول على شهادات ACI 1.110.279، وعدد الشهادات التي صدرت لها أرقام 1.073.770 والباقي رُفض".

واستكمل: "عدد الشهادات التي صدرت 758.951 والشهادات المعتمدة 743.133، والمنظومة يتعامل عليها حاليًا 27.841 من المستوردين والمصدرين".

وأشار إلى أن عدد المصدرين الأجانب الذين يتعاملون على المنظومة 107.923 مصدر أجنبي لكي يصدروا إلى مصر، مضيفًا: "خلال هذه الفترة تم حذف 10 موردين أجانب لعدم مطابقة المعايير".

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