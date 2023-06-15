نفوق مواشي ودواجن.. السيطرة على حريقين في منازل وحظائر بإسنا

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، في السيطرة على حريقين في 3 منازل وحوش مخلفات زراعية فى مدينة إسنا جنوب الأقصر، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من رجال مجلس مدينة إسنا، يفيد بنشوب حريق بقرية طفنيس المطاعنة فى حوش بداخله مخلفات زراعية وسفير قصب، ملك "محمد موس"، وانتقلت على الفور سيارة إطفاء ونجحت فى السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

كما تلقت غرفة النجدة بالحماية المدنية بالأقصر، إخطاراً من أهالى قرية الزنيقة بمدينة إسنا، يفيد بنشوب النيران فى 3 منازل وحظائر ماشية حولها، وانتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل انتقالها للمنازل وحظائر الماشية الجوارة، وتبين أن المنازل ملك "عبد الحفيظ صبري" و"عبد الهادى فراج" و"سعود صبرى"، وتبين أن النيران أتت على محتويات المنازل وسيارة نصف نقل و15 أنبوبة بوتاجاز فارغة، وتفحم 8 مواطن ودراجة بخارية ومزرعة دواجن صغيرة وكميات من القمح داخل حظائر الماشية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.