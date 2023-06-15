الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المتحدث باسم القومي لذوي الهمم: الرئيس السيسي مد يد العون والدعم لنا

خالد حنفي، المتحدث
خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الهمم

قال خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الهمم، إن ذوى الهمم فئة عانت من التهميش والإقصاء لفترة طويلة، حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومد لهم يد الاهتمام والرعاية وقدم لهم الدعم.

وأضاف "حنفي"، خلال كلمته بلجنة الشباب المندرجة تحت المحور المجتمعي بالحوار الوطني اليوم، تحت عنوان "دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم فى ملف ريادة الأعمال"، إن هذا يتضح فى عدة أمور منها؛ مشاركة الرئيس السيسي فى احتفاليات سنوية تخص ذوى الهمم وحرصه على لقاءهم.

وأشار إلى تغير وجهة نظر الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدا بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، معتبرًا أنه متميز ومتفرد فى نصوصه ويكرث فكرة التمييز الايجابي الذى نص عليه الدستور، ويفعل حقوق لم تكن موجودة من قبل، كالتمكين السياسي لهم ووجود ممثلين لهم فى مجلس النواب.

وطالب بالتوسع في حجم المشاركة السياسية لذوي الهمم فى مجلسي النواب والشيوخ، وضرورة الإسراع فى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة؛ لأن هناك تأخر شديد فى منحها لذوى الهمم، حيث إن لدينا مليون و٢٠٠ ألف فثط حصلوا عليها من إجمالي نحو ١٢ مليون شخص. وأوصي بدعم حق المرأة من ذوي الهمم في الجمع بين راتبها والمعاش.

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