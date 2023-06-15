رئيس مجلس أمناء "شباب 2030": المحور السياسي بحث قضية تفرغ النواب للعمل النيابي

قال ثروت عبدالرحمن رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب 2030 للتنمية على هامش الجلسة الماضية من الحوار الوطني في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن أغلب الحضور رجحوا فكرة زيادة أعداد النواب، لضمان تمثيل نيابي سديد يعبر عن كل أطياف الشعب، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار الوطني وخاصًة المحور السياسي ستخلق حياة سياسية جديدة، سيشعر بها الشارع المصري، وكل مواطن".



أشار إلى أن نواب مجلس النواب عليهم مسئولية كبيرة جدًا، وهي توصيل صوت المواطنين ، والدفاع عن حقوقهم، ومساعدتهم في حل مشكلاتهم، ولذلك طالب أغلب الحضور في جلسة المحور السياسي بالحوار الوطني تفرغ النائب لعمله النيابي، بعيدًا عن أي عمل أخر

وأضاف:" ناقشنا عدة محاور مهمة في الشارع أن يحرص النائب علي تلبية مطالب الشعب ويكون كل تفرغه للمواطنين، وحرص الرئيس علي الحوار ليكون ملموس لدي المواطنين، وشارك عدد كبير من الشباب سواء مؤيد أو معارض".

https://www.youtube.com/watch?v=Np-q1jDl6xQ&feature=youtu.be

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قال ثروت عبدالرحمن رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب 2030 للتنمية على هامش الجلسة الماضية من الحوار الوطني في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن أغلب الحضور رجحوا فكرة زيادة أعداد النواب، لضمان تمثيل نيابي سديد يعبر عن كل أطياف الشعب، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار الوني وخاصًة المحور السياسي ستخلق حياة سياسية جديدة، سيشعر بها الشارع المصري، وكل مواطن".



أشار إلى أن نواب مجلس الشعب عليهم مسئولية كبيرة جدًا، وهي توصيل صوت المواطنين ، والدفاع عن حقوقهم، ومساعدتهم في حل مشكلاتهم، ولذلك طالب أغلب الحضور في جلسة المحور السياسي بالحوار الوطني تفرغ النائب لعمله النيابي، بعيدًا عن أي عمل أخر



وأضاف:" ناقشنا عدة محاور مهمة في الشارع أن يحرص النائب علي تلبية مطالب الشعب ويكون كل تفرغة للمواطنين، وحرص الرئيس علي الحوار ليكون ملموس لدي المواطنين، وشارك عدد كبير من الشباب سواء مؤيد أو معارض".