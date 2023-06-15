تاريخ مواجهات إسبانيا وإيطاليا قبل قمة دوري الأمم الأوروبية 2023

تنطلق اليوم الخميس، القمة النارية بين منتخبي إسبانيا وإيطاليا، في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره إيطاليا، على ملعب "دي جرولش فيست"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023، اليوم الخميس، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات إسبانيا وإيطاليا قبل قمة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات إسبانيا وإيطاليا، قبل القمة المرتقبة التي تجمع بين المنتخبين في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي رقم 40 في تاريخ مواجهات إسبانيا وإيطاليا في مختلف المسابقات.

- التقى المنتخبان في 39 مباراة من قبل، حقق خلالهم منتخب إسبانيا الفوز في 14 مباراة، مقابل 12 انتصارًا لمنتخب إيطاليا، بينما تعادلا في 13 مواجهة.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو منتخب إسبانيا 56 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 57 هدفًا من لاعبي منتخب إيطاليا.

- وعلى صعيد الأدوار الإقصائية، فقد تقابل المنتخبان في 8 مواجهات إقصائية، انتهت بفوز إسبانيا مرتين، مقابل 6 انتصارات لإيطاليا.

- وخلال المواجهات الإقصائية، سجل لاعبو إسبانيا 5 أهداف فقط، بينما استقبلت شباكهم 16 هدفًا من لاعبي إيطاليا.

- كانت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين، أيضًا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية لعام 2021، وقد انتهت بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 2-1.

غيابات إسبانيا وإيطاليا في مباراة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

ويفتقد منتخب إسبانيا، تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، في هذا اللقاء لجهود كل من: دافيد جارسيا ونيكو ويليامس وخوان بيرنات، واستدعى المدرب بدلًا منهم ناتشو وأنسو فاتي وفران جارسيا.

ويفتقد منتخب إيطاليا، تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني، في مباراة اليوم لخدمات كلًا من دومينيكو بيراردي وماتيو بيسينا؛ بسبب الإصابة.

مشوار منتخب إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل من المجموعة الثانية على حساب منتخب البرتغال الذي اكتفى بالوصافة، وتواجد معه في المجموعة أيضًا منتخبي سويسرا والتشيك.

بينما تأهل منتخب إيطاليا من المجموعة الثالثة، والتي ضمّت منتخبات ألمانيا، إنجلترا والمجر.

موعد مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة، بنظيره منتخب كرواتيا، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، يوم الأحد المقبل.

وكان منتخب كرواتيا قد تغلّب على نظيره الهولندي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية.