الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير المصري يشارك في المسلسل الأيرلندي Faithless

امير
امير

نشر الفنان أمير المصري، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة له من كواليس تصوير مشاهده في المسلسل الأيرلندي Faithless.

ويتكون مسلسل Faithless من 6 حلقات وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدرما، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية "زين" وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي، ومن إخراج ديكلان ريكس.

وشارك أمير المصري مؤخرًا بفيلم Club Zero للمخرجة جاسيكا هاوسنر، في المسابقة الرسمية بالدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي، والذي حظى خلاله بعرضه العالمي الأول، وتلك المشاركة تُعد الثانية لأمير في مهرجان كان بعد مشاركته الأولى بفيلم Limbo.

تصدر أمير المصري بطولة فيلم Limbo، والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي، وحصل على ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز عنه أمير بجائزة أفضل ممثل ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، وترشّح كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية.

ونافس في شباك التذاكر المصري بفيلم ريتسا (2021)، وشارك في موسم رمضان 2022 بمسلسل الاختيار 3، وجسد شخصية محمد الفايد في المسلسل الأميركي العالمي The Crown، كما قدم شخصية طبيب مصري في الحرب العالمية الثانية بالمسلسل البريطاني SAS Rogue Heroes، وذلك بالإضافة لتصدره بطولة فيلم هاشتاج جوزني، ومشاركته في المسلسل الغنائي الاستعراضي مجنونة بيك.

الفيلم السينمائي النجم أمير المصري المستوى العربي المسابقة الرسمية بافتا أسكتلندا بطولة فيلم بمهرجان

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