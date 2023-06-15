الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته، الشكر إلى وزارة النقل والوزير كامل الوزير، وكل أجهزة الدولة التي شاركت فيما يتحقق الآن، وما سيتحقق، كما رحب بكل الضيوف الموجودة من الشركات الأجنبية سواء (هدسون أو سي إم إيه) وكل الشركات الأخرى، مؤكدًا استعداد مصر للتعاون الجاد المخلص من أجل العمل والتنمية والفائدة المشتركة.
وقال الرئيس السيسي: "نحن في مصر جادون في كل شيء نعرضه عليكم وكل التزام نلتزم به أمامكم.. نرحب بكم وسعداء بوجودكم معنا".
وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته أن يعلم جميع الضيوف من الشركات الأجنبية عن الخريطة التي تعمل بها مصر ومدى الجدية التي تتحرك فيها لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية، موجهًا حديثه للشركات الأجنبية: "لا تنسوا قناة السويس والبحر الأحمر والمتوسط، كما توجد شبكة موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى وجود البنية الأساسية اللازمة التي تسهم في إنجاح ما نتحدث عنه".

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