الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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دعاء تسهيل الامتحان 2023 مكتوب.. وموعد بداية امتحانات طلاب الثانوية العامة

دعاء
دعاء

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مارثون امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022-2023 لذلك زاد البحث عن دعاء تسهيل الامتحان عبر المنصات الإلكترونية حيث يشعر الطلاب بالقلق والتوتر من جراء الامتحانات خاصة وأنها امتحانات حاسمه لمصير الطالب والمجال الذي سوف يتخصص فيه مستقبلا.

دعاء تسهيل الامتحان 2023 مكتوب

يتسأل طلاب الثانوية العامة 2022-2023 صيغ دعاء تسهيل الامتحان لتكرارها أثناء انعقاد اللجان الامتحانية حيث جاءت كما يلي :-

بسمك اللهم .. اللهم لا سهل إلا كما جعلته سهلا .. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين .. لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين.. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث.. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفه عين.

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع على ضالتي.. الحمد الله الذي هدنا لهذا وما كنت لنهتدي لولا أن هدانا الله .. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني نخرج صدق .. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي.

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اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا .. يا أرحم الرحمن.. يارب العالمين.. اللهم إني فوضت أمري إليك.. وتوكلت عليك لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك.. اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا.

ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي.. اللهم افتح لي فتوح العارفين .. اللعن انقلني من حولي وقوتي وحفظة إلي حولك وقوتلك وحفظك.. اللهم اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

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موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022-2023

وتنطلق امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022-2023 غدا الاثنين 12 يونيو 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول المعتمد رسميا عبر الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و تستمر الامتحانات نحو شهر كاملا لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 ويتم الإعلان عن نتائج الطلاب بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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