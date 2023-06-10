متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

يرتفع البحث عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، لمعرفة النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، باعتبارها “الرابط” المباشر التي تستخدمه كافة هيئات الأزهر الشريف في الكشف عن نتائج الامتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية اضغط هنـــــــــــــا

يجب على الطالب الضغط على إيقونة خدمات الأزهر الشريف.

يجب على الطالب الضغط على عبارة نتائج الشهادات الأزهرية.

يجب على الطالب اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2023.

يجب على الطالب إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

يجب على الطالب اختيار المحافظة التابع لها طالب نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس.

يجب على الطالب النقر على عرض النتيجة.



بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

يجب على الطالب الضغط على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، التي عرضناها في النقاط السابقة، ستظهر لك عبارة أن النتيجة ظهرت أو سوف تظهر اضغط هنـــــــــــــا.



رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الجدير بالذكر أنه كانت تترقب جميع المحافظات المصرية، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس، حيث انتهى طلاب “الصف السادس الابتدائي الأزهري”، من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022/2023، في يوم 25 مايو الماضي، وللحصول على نتائج الامتحانات اضغط هنـــــــــــــا

وستظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بتوزيع الدرجات الآتي كما هو موضح في الجدول التالي.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2023

تصل درجات مادة اللغة العربية

50“درجة”

تصل درجات مادة القرآن الكريم

50“درجة”

تصل درجات مادة الرياضيات

50“درجة”

تصل درجات مادة التربية الإسلامية

50“درجة”

تصل درجات مادة العلوم

25“درجة”

تصل درجات مادة الدراسات الاجتماعية

25“درجة”

تصل درجات مادة اللغة الإنجليزية

25 “درجة”

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