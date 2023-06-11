دكتور تغذية علاجية يقدم روشتة صحية لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

كشف الدكتور محمد الزغبي دكتور التغذية العلاجية، عن نظام التغذية الخاص بطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ وأهم الماكولات التي من الممكن أن يركز عليها طالب الثانوية العامة في نظامه الغذائي ويساعده ذلك على التركيز بشكل كبير.



وقال محمد الزغبي في تصريحات خاصة لموقع الدستور، إنه يجب على طالب الثانوية العامة الحصول على ٣ وجبات رئيسية في اليوم غنية بكل العناصر الغذائية من بروتين ونشويات وخضروات ودهون والاهتمام بالعصاير الفريش والفواكه لأنها غنية بالفيتامينات، مشددا على الاهتمام بوجبة الإفطار فهي أهم واجبة في اليوم، وأنه يجب على طالب الثانوية العامة أن يتناول وجبة الفطار الخاصة به قبل النزول للامتحانات.

ونصح طلاب الثانوية العامة بتناول ١٠ حبات مكسرات في اليوم لأنها تساعد على تقوية الذاكرة، ويجب أن يتناول 10 حبات على مدار اليوم لأن المكسرات تساعد في التركيز وهي من أهم العناصر الغذائية الهامة لطلاب الثانوية العامة هذه الأيام.

وقال : تعتبر المكسرات من أهم الآكلات لأنها غنية بالفيتامينات E والزنك والمعادن الضرورية لصحة الدماغ، ويعمل على تحسين الحالة العقلية العامة، ميرا إلى أن تناول الحمضيات أيضا يساعد في تعزيز الأداء العقلي وتحسين وظائف المخ بشكل عام.

وأكد تجنب شرب المنبهات قبل موعد النوم بعدد ٣ ساعات، مشددا على تناول المياه والعديد من العصائر هذه الفترة.

ونصح الطلاب أيضا بالاهتمام بالشوكولاته الداكنة، حيث تحتوي منتجات الشوكولاته والكاكاو على مجموعة من المركبات التي تعمل على زيادة تدفق الدم إلى عقلك وتحسين الذاكرة.

وضمن الروشتة التي قدمها هو أكل البيض، مؤكدا أنه يحتوي على العناصر الغذائية، مثل فيتامين ب 12، والكولين، والسيلينيوم الموجودة في صفار البيض مما يعمل في تعزيز صحة الدماغ بسبب زيادة التركيز.

ومن الأطعمة الضرورية في هذه الفترة لطلاب الثانوية العامة الأفوكادو، حيث أظهرت بعض الأبحاث أن الأفوكادو الغني بالكاروتين قد يساعد في تحسين الأداء العقلي.